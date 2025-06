Im Zoo Frankfurt leben nun zwei Hellaugenibisse.

In ihrer Heimat Madagaskar gibt es schätzungsweise noch höchstens 2.000 Exemplare. Wissenschaftsdezernentin Hartwig (SPD) zeigte sich erfreut, dass der Zoo sich an der Erhaltung der stark gefährdeten Art beteilige. In Europa gebe es sie nur in zehn Tiergärten.

Die beiden nun im Zoo Frankfurt eingezogenen Ibisse sind keine gebürtigen Hessen: Sie sind 2024 in Köln geschlüpft.