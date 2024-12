Mehr Graffiti-Delikte bei Bahn: Frankfurt auf Platz drei

Nach Berlin und München zählt die Deutsche Bahn in Frankfurt die drittmeisten Graffiti-Delikte.

Wie die Bundespolizei in Potsdam mitteilte, wurden in Frankfurt auf Anlagen und Fahrzeugen der Bahn bis Ende Oktober 233 Delikte angezeigt. In Berlin waren es 1.866 und in München 843 Delikte.

Insgesamt stieg die Zahl der Vorfälle 2024 im Vergleich zu den Vorjahren. Laut Bundespolizei wurden bis Ende Oktober 16.601 Graffiti-Delikte gemeldet – 2023 waren es insgesamt 15.845. Am häufigsten waren laut der Statistik Bahnhöfe betroffen.