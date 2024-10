Mehr Sprachentwicklungsstörungen

Immer mehr Kinder in Hessen haben Entwicklungsstörungen bei Spracherwerb und altersgerechter Bewegungsfähigkeit.

Der Anteil der Sechs- bis Zwölfjährigen mit Sprachentwicklungsstörung habe sich von 2005 bis 2023 beinahe verdoppelt, teilte die Krankenkasse Barmer am Dienstag mit. Demnach lag er 2005 noch bei 6,8 Prozent der Altersgruppe, 2023 bei 12,2 Prozent. Das entspreche rund 53.400 Jungen und Mädchen in Hessen. Das führe auch zu Spannungen in sozialen Beziehungen. Die Quote von motorischen Störungen stieg demnach von 2,4 auf 3,3 Prozent.