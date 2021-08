Mehrere Menschen an TU Darmstadt vergiftet - eine Person in Lebensgefahr

An der TU Darmstadt haben sich am Montag sieben Menschen schwere Vergiftungen zugezogen - offenbar durch Lebensmittel. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Aus noch nicht genau geklärter Ursache haben sich am Montagmittag sieben Personen an der Technischen Universität (TU) Darmstadt teils schwere Vergiftungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei mussten alle Betroffenen in Krankenhäuser eingewiesen werden. Eine Person befinde sich derzeit in Lebensgefahr.

Einsatzkräfte suchen Gefahrenquelle

Um welche Art von Vergiftung es sich handelt, ist derzeit noch unklar. Laut Polizei hätten erste Ermittlungen ergeben, dass sich die Betroffenen im Institut für Materialwissenschaft am TU-Standort Lichtwiese aufgehalten und dort Lebensmittel zu sich genommen hätten, die mit einer nicht näher bezeichneten Chemikalie durchsetzt gewesen seien.

Ob diese Lebensmittel aus einem Automaten oder einer Teeküche stammen, werde derzeit noch ermittelt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort, um die Gefahrenquelle zu identifizieren.

Das Polizeipräsidium Südhessen ruft alle Personen, die im Laufe des Montags im Gebäude L201 gegesssen oder getrunken haben und sich nun unwohl fühlen oder bläuliche Verfärbungen an den Extremitäten aufweisen, umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Falle von Verfärbungen sollten sich die Betroffenen möglichst nicht bewegen und den Notarzt alarmieren.

Sendung: hr-iNFO, 23.08.2021, 17 Uhr.