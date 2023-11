Pfefferspray verletzt mehrere Schüler in Michelstadt

In einer Berufsschule in Michelstadt (Odenwald) sind am Donnerstag fünf Jugendliche leicht verletzt worden, nachdem eine 18-Jährige im Klassenraum versehentlich Pfefferspray benutzt hatte.

Zwei Verletzte mussten zur Überwachung ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.