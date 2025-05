Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist im Werra-Meißner-Kreis ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Beide Male wird Brandstiftung vermutet. Auch diesmal konnte ein mutmaßlicher Täter gefasst werden.

Zwei Häuser im Werra-Meißner-Kreis wurden angezündet. (Archiv) Bild © Hessennews TV

Das Feuer brach am Sonntagabend gegen 22 Uhr in Meinhard (Werra-Meißner) aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Ortsteil Neuerode befand sich das Erdgeschoss des zweistöckigen Einfamilienhauses bereits in Vollbrand, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Zwar brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle, bewohnbar ist das stark beschädigte Haus aber vorerst nicht mehr. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Schnell ergab sich für die Ermittler vor Ort der Verdacht auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Eine 41 Jahre alte Person aus der Umgebung soll das Feuer absichtlich gelegt haben. Sie konnte laut Polizei festgenommen werden. Details und das mögliche Motiv sind derzeit noch unklar. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Zweiter Brand vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen hatte ein paar Orte weiter ein Wohnhaus gebrannt: Am späten Dienstagabend brannte zunächst der Dachstuhl eines Hauses in Weißenborn, von dort griffen die Flammen auf das gesamte Gebäude über und machten es unbewohnbar. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus.

Ebenso wie nun in Meinhard vermutet die Polizei auch hier Brandstiftung und nahm einen 34 Jahre alten Mann fest. Der Verdächtige soll einen direkten Bezug zu dem Haus gehabt haben, hieß es.

Zwei angezündete Wohnhäuser binnen fünf Tagen keine 15 Kilometer entfernt – die Beamten gehen bisher von einem Zufall aus. "Es ist derzeit kein direkter Zusammenhang erkennbar", sagte der Sprecher. Das zuständige Fachkommissariat K10 der Eschweger Kriminalpolizei ermittelt.