Eine alkoholisierte 29-Jährige in Gernsheim (Groß-Gerau) hat einen Polizisten in den Arm gebissen.

Die Beamten waren gerufen worden, weil die Frau am Sonntagabend in der Darmstädter Straße randalierte. Als sie einem Platzverweis nicht nachkam, sollte sie auf die Wache gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin biss die Frau zu und leistete weiteren Widerstand, so die Beamten am Montag.