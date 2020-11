Zum Artikel Wahlen in vier Kommunen : 90 Stimmen Vorsprung: Eichenzell hat neuen Bürgermeister

In Eichenzell hat sich Johannes Rothmund (CDU) in der Stichwahl zum neuen Bürgermeister denkbar knapp gegen seinen SPD-Kontrahenten durchgesetzt. Gewählt wurde am Sonntag auch in Haiger, Homberg (Efze) und Meinhard. [mehr]