Wiederholungsgefahr Messer-Angreifer in Psychiatrie

Nach einer Messerattacke an einem Kiosk in Frankfurt-Rödelheim ist ein 43 Jahre alter Mann wegen hoher Wiederholungsgefahr dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht worden.

Das Landgericht folgte damit am Dienstag der Empfehlung eines Sachverständigen. Der Täter hatte im August 2021 im Streit einen Mann verletzt.