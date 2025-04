Mindestens 500.000 Euro Schaden bei Feuer in Hadamar-Niederweyer

In Hadamar-Niederweyer hat ein Brand in einer Halle großen Schaden angerichtet. Das Feuer griff auch auf zwei Wohnhäuser über. Fehlendes Löschwasser sorgte für Probleme bei der Feuerwehr.

In Hadamar-Niederweyer (Limburg-Weilburg) ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine Fachwerkhalle. Das Feuer griff auch auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Verletzt wurde niemand.

Haus und Scheune zerstört

Am Mittag meldete die Feuerwehr, der Brand sei unter Kontrolle. Einsatzkräfte suchten mit Baggern in eingestürzten Gebäudeteilen nach Glutnestern. Die Arbeiten würden bis in den Nachmittag dauern, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache ist noch unklar. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Eines der Häuser und die Scheune wurden zerstört, teilte Stadtbrandinspektor Fabian Lorkowski am Dienstagvormittag mit. Das andere Haus habe man retten können, die Bewohner können nach den Löscharbeiten zurückkehren.

Mindestens 500.000 Euro Schaden

Laut Polizei hatte die Feuerwehr Probleme, das Feuer zu löschen. Es sei schwierig gewesen, die Einsatzkräfte mit genügend Wasser zu versorgen. Löschwasser musste mit Tankwagen aus umliegenden Orten herbeigeschafft werden.

Der Schaden bei dem Brand liegt laut einer ersten Schätzung der Polizei bei mindestens 500.000 Euro. Der alte Ortskern von Niederweyer sei sehr eng bebaut und die betroffenen Gebäude grenzten laut den Angaben der Einsatzkräfte direkt aneinander. Der Stadtteil hat nur rund 200 Einwohner.

Warnung für Anwohner aufgehoben

Die Behörden riefen bis in den Vormittag dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine entsprechende Warnmeldung wegen Geruchsbelästigung durch Rauch. Die Warnung wurde am Dienstagvormittag aufgehoben.