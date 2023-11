Mit 2,83 Promille auf dem Rad in Eschwege

Kurzmeldung Mit 2,83 Promille auf dem Rad in Eschwege

Eine Streife hat einen stark betrunkenen Radfahrer in Eschwege (Werra-Meißner) aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sei ihnen der 51-Jährige am Donnerstagabend in der Innenstadt aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.