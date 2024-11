Ein 15-Jähriger ist im Bereich des Sauerlandparks in Wiesbaden von fünf maskierten Personen mit einer Schreckschusspistole attackiert worden. Die Täter schlugen den Jungen und raubten ihn aus.

Der 15-Jährige wartete am späten Freitagabend im Bereich des Sauerlandparks auf Freunde, als sich ihm plötzlich fünf maskierte Personen von hinten näherten. Als sich der Junge umdrehte, schoss einer der Täter mit einer Schreckschusspistole in seine Richtung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Junge fiel vor Schreck zu Boden. Die Täter schlugen in der Folge auf ihn ein und nahmen ihm seine Wertsachen ab, dann flüchteten sie.

Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich ebenfalls um Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren handeln, so die Polizei. Die Beamten suchen Zeugen.