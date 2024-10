Mit Waffe in Wiesbaden auf Passanten gezielt

In der Frankenstraße in Wiesbaden ist am Mittwochabend mit einer Waffe auf Passanten gezielt worden.

Veröffentlicht am 24.10.24 um 22:44 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Die Polizei umstellte eine Wohnung und fand ein Luftgewehr, Schreckschusswaffen und Messer. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen, so die Beamten am Donnerstag.