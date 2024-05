Das Justizviertel in Frankfurt

Das Justizviertel in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Mordprozess in Frankfurt

Sie lernten sich in einem Pub kennen, nahmen gemeinsam Kokain und wollten Sex: Am Ende des Abends soll ein 17-Jähriger eine 28 Jahre alte Frau in Frankfurt getötet und ihre Leiche gefilmt haben. Jetzt steht der Jugendliche vor Gericht.

Der Mordprozess gegen den 17-Jährigen beginnt am Montag vor der Jugendschwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jugendlichen Angeklagten vor, eine 28 Jahre alte Frau im Oktober im Stadtteil Sachsenhausen heimtückisch ermordet zu haben.

Laut Anklage lernten sich die beiden kurz zuvor in einem Pub kennen, dort sollen sie Kokain konsumiert haben. Anschließend seien sie zu der 28-Jährigen nach Hause gegangen, wo sie Sex haben wollten. Als dies nicht klappte, soll die Frau den Jugendlichen ausgelacht haben. Das habe den 17-Jährigen so geärgert, dass er die Frau tötete.

"Ich habe sie umgebracht"

Die Tat filmte er laut Anklage zum Teil - und auch, wie er die 28-Jährige dabei beleidigte. Mit den Worten "Ich habe sie umgebracht" filmte er anschließend ihre Leiche.

Die Tote hatte die Polizei nach Hinweisen der Nachbarn entdeckt. Kurz danach wurde der Jugendliche in der elterlichen Wohnung in Frankfurt-Bonames festgenommen.

Gegen den 17-Jährigen wird wegen seines jungen Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Terminiert sind mehrere Verhandlungstage bis Ende Juni. Im Jugendstrafrecht liegt die Höchststrafe bei zehn Jahren.