Eine Motorradfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A66 bei Bruchköbel (Main-Kinzig) schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 31.07.24 um 10:58 Uhr

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch kam die Fahrschülerin in einer Kurve in Richtung B45 von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke, ehe sie von dem Motorrad stürzte. Die 21-Jährige kam in ein Krankenhaus.