Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Weilrod (Hochtaunus) schwer verletzt worden.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 63-Jährige sei am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache nach einem Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt.

Die betroffene Landstraße im Taunus sei für zwei Stunden voll gesperrt gewesen.