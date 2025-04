Bei einem Unfall auf der B54 bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) ist am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit einem Sattelzug kollidiert. Der 22-Jährige kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war etwa viereinhalb Stunden voll gesperrt. Den Schaden gab die Polizei mit 25.000 Euro an.