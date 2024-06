Beim Versuch, einen Lkw zu überholen, ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer auf einer Landstraße im Kreis Fulda tödlich verunglückt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr zwischen Ebersburg-Weyhers und Eichenzell-Lütter (beide Fulda). Laut Polizei übersah der 63-Jährige ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem frontal zusammen.

Dabei wurde er vom Motorrad geschleudert und erlitt beim Aufprall in einem angrenzenden Feld so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Aufgrund der Rettungs- und Einsatzmaßnahmen war die L3307 bis 20.00 Uhr gesperrt