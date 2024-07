Ein 58-Jähriger ist nach einem Zusammenstoß zweier Motorräder bei Hirschhorn (Bergstraße) gestorben.

Der Mann sei am Mittwochmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der 58-Jährige war am am 7. Juli auf der L3410 beim Überholen mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen.