Motorroller angezündet - Kellerbrand in Offenbacher Wohngebäude

Kurzmeldung

Unbekannte haben am Mittwoch in Offenbach einen gestohlenen Motorroller angezündet und so einen Kellerbrand ausgelöst.

Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern, wie die Polizei am Freitag berichtete. Das Wohngebäude ist demnach weiterhin bewohnbar, durch die Verrußung entstand aber ein Schaden von rund 10.000 Euro.