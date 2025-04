Münchhausen, Weilburg, Offenbach Hohe Schäden bei Bränden in der Nacht

Bei drei Bränden sind in der Nacht zum Samstag hohe Schäden an Gebäuden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. In Weilburg muss ein Haus nach dem Feuer abgerissen werden.

Veröffentlicht am 12.04.25 um 08:05 Uhr Link kopiert!







Mitten im Ortskern von Münchhuasen brannte in der Nacht ein Gebäude vollständig aus. Bild © hr

Link kopiert!







In Münchhausen (Marburg-Biedenkopf) hat im Ortskern in der Nacht eine ehemalige Scheune gebrannt. Nach Angaben der Polizei waren wegen der engen Bebauung auch mehrere andere Häuser von dem Feuer bedroht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Scheune gehört zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb, sie wird für Auto-Reparaturen genutzt. Das Gebäude brannte komplett aus und ist einsturzgefährdet, auch die Küche eines Nachbarhauses wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro. Warum die Scheune brannte, ist unklar. Haus in Weilburg muss abgerissen werden 500.000 Euro Schaden und ein Haus, das abgerissen werden muss, sind die Bilanz eines Brandes in der Nacht im mittelhessischen Weilburg. Nach Angaben der Polizei brannte ein Mehrfamilienhaus. Die Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Das Haus wurde bei dem Brand schwer beschädigt, ist einsturzgefährdet und wird nun vom THW planmäßig abgerissen. Warum das Feuer in der Nacht ausbrach, ist nicht bekannt. Vermutliche Brandstiftung in Offenbach Vermutlich wegen Brandstiftung brannten in Offenbach Mülltonnen in der Durchfahrt zu einem Wohnhaus. Nach Angaben der Polizei könnte das Feuer durch fahrlässige Brandstiftung entstanden sein. Es griff von den Mülltonnen auf das Wohnhaus und zwei parkende Autos über. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.