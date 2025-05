Die Polizei sucht Zeugen einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Kassel.

Diese soll sich am Donnerstag, 8. Mai tagsüber im Bereich des Spielplatzes am Entenanger ereignet haben. Eine 18-Jährige wurde ihren Angaben nach von einem Mann, der ihr nur vom Sehen her bekannt war, verfolgt, in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt, so die Beamten am Montag. Die junge Frau vertraute sich Angehörigen an, die die Polizei einschalteten.