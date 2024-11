Mutmaßlicher Betrüger in Messel in U-Haft

Zwei 20- und 26-Jährige werden verdächtigt, im Juli beim Kauf eines 53.000 Euro teuren Wohnmobils in Messel (Darmstadt-Dieburg) eine Überweisung vorgetäuscht und das Fahrzeug betrügerisch erlangt zu haben.

Bei Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch, unter anderem in Mörfelden-Walldorf, wurde nach Angaben vom Freitag der 20 Jahre alte Hauptverdächtige gefasst. Er kam in U-Haft.