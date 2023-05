Mutmaßlicher Dealer aus Darmstadt in U-Haft

Kurzmeldung Mutmaßlicher Dealer aus Darmstadt in U-Haft

Ein 33-Jähriger sitzt in U-Haft, weil Beamte bei einer Polizeikontrolle am Dienstag in Bayern 115 Gramm Marihuana und 6.000 Euro Bargeld bei ihm gefunden hatten.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Darmstadt fanden Beamte rund zwei Kilo Marihuana, mehrere Waffen und Diebesgut. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln verantworten.