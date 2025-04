Mutmaßlicher Räuber nach Flucht in Flörsheim gefasst

Rund eine Woche nach der Flucht eines mutmaßlichen Räubers bei einem Haftprüfungstermin am Amtsgericht Hanau hat die Polizei den Gesuchten festgenommen.

Der 29-Jährige sei am Donnerstagabend in Flörsheim (Main-Taunus) gefasst und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag. Nach dem Mann wurde intensiv gefahndet. Der 29-Jährige war direkt nach seiner Vorführung beim Haftrichter auf dem Weg aus dem Gerichtsgebäude zum Transporter geflohen. Er soll Anfang März mit zwei Komplizen einen 21-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben.