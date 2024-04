Mutter mit Kind in Darmstadt attackiert

Ein Unbekannter hat am Montag auf dem Luisenplatz in Darmstadt eine Mutter mit ihrem Kind attackiert.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann die Elfjährige angerempelt. Als die 30-Jährige den Täter daraufhin ansprach, schlug dieser ein weiteres Mal mit seiner Sporttasche in Richtung Mutter und Kind. Danach sprühte er zwei Passanten mit einem Reizstoffspray an.