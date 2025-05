Schutz des Jüdischen Museums in Frankfurt erhöht

Hessen hat die Schutzmaßnahmen am Jüdischen Museum in Frankfurt vorerst erhöht.

Veröffentlicht am 22.05.25 um 21:41 Uhr

Wie Innenminister Poseck (CDU) am Donnerstag mitteilte, habe das Polizeipräsidium Frankfurt Kontakt mit der Leitung des Museums aufgenommen, um über die aktuelle Situation aufzuklären und Schutzmaßnahmen zu erläutern.

Darüber hinaus hätten die Sicherheitsbehörden Kontakt mit den Jüdischen Gemeinden in Hessen aufgenommen. In der US-Hauptstadt Washington hatte ein Mann am Mittwoch zwei Mitarbeitende der israelischen Botschaft getötet.