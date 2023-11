Verkehrsteilnehmer müssen Mittwochfrüh landesweit mit glatten Straßen rechnen. Betroffen sind nach Angaben der hr-Wetterredaktion vor allem Nord- und Mittelhessen. Die hessischen Mittelgebirge bleiben schneebedeckt - Wintersportler können sich freuen.

Der Wintereinbruch hat in Hessen Anfang der Woche für zahlreiche Unfälle auf den Straßen sowie ausgefallenen Bus- und Bahnenverbindungen gesorgt. Jetzt drohe in der Nacht zum Mittwoch und Mittwochfrüh Gefahr durch überfrierende Nässe auf den Straßen, warnt hr-Wetterexperte Tim Staeger. Es wird hessenweit frostig-kalt mit Tiefstwerten von -2 bis -8 Grad. Besonders betroffen sind demnach die höher gelegenen Gegenden in Nord- und Mittelhessen.

Vor allem auf kleinen Nebenstraßen könnten es im Berufsverkehr gefährlich werden, wenn sie nicht geräumt werden, sagte Staeger. Die Polizei rief angesichts der angekündigten Schneefälle und Glätte zu angepasstem Fahren auf. Seit Montag berichteten die Präsidien in Hessen von zahlreichen Unfällen. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, meist blieb es bei Blechschäden.

Hessens Straßenmeistereien sind nach Angaben der zuständigen Behörde Hessen Mobil gut auf die Glätte vorbereitet - mit 1.000 Mitarbeitenden im Winterdienst sowie 90.000 Tonnen Salz, die für freie Straßen sorgen sollen.

Es bleibt kalt

In Nord- und Mittelhessen müssen sich die Menschen sowohl auf überfrierende Glätte als auch auf Schnee und Schneematsch einstellen, so der Wetterexperte. "In der Nacht zum Mittwoch zieht dort ein neues Schneetief auf." In den kommenden Tagen werden voraussichtlich die Temperaturen in Hessen nur im Rhein-Main-Gebiet sowie am Rhein über Null liegen.

In den hessischen Mittelgebirgen bleibt es in den kommenden Tagen weiß. "Ab 300 bis 400 Meter Höhe gibt es Dauerfrost", sagte der hr-Wetterexperte. Auch wenn es dort nur noch vereinzelt schneien dürfte, bleibe der Schnee in höheren Lagen liegen. "Es ist ungewöhnlich, dass wir so früh in diesem Jahr so viel Schneefall haben", bemerkt Staeger. Auf dem Kleinen Feldberg (Taunus) wurden am Dienstagmorgen bereits 36 cm Schneehöhe gemessen.

Für Wintersportler und Rodelfreunde ist das eine gute Nachricht. Denn durch die kühle Witterung bleibt laut Staeger der Schnee bis zum Wochenende erhalten. Die Wintersportgebiete stehen bereits in den Startlöchern für die neue Saison.

Wintersport am Wochenende möglich

Durch die aktuellen Schneefälle sei eine Öffnung am Freitag oder Samstag noch wahrscheinlicher geworden, sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe in der Rhön und am Hoherodskopf im Vogelsberg, betreibt.

Bei Waldspaziergängen ist allerdings Vorsicht geboten. "Äste könnten unter der Last des schweren Schnees brechen", betonte hr-Wetterexperte Staeger.

Weitere Informationen Aktuelle Schneehöhen am Dienstag, 4 Uhr: Kleiner Feldberg (Taunus): 36 cm

Wasserkuppe (Rhön): 28 cm

Schauenburg-Elgershausen (Habichtswald): 10 cm

Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald): 8 cm

Wettenberg bei Gießen: 6 cm

Frankfurt: 2 cm

Offenbach: 2 cm

Bad Hersfeld: 2 cm Ende der weiteren Informationen

