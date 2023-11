Mutmaßliche Schmuckdiebe in Südhessen gefasst

Vier mutmaßliche Diebe nach Einbruch bei Juwelier in Frankfurt geschnappt

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft war Schmuck im Wert von 500.000 Euro gestohlen worden. Nun hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen.

Die Polizei hat vier Männer gefasst, die bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft im Frankfurter Bahnhofsviertel jede Menge Schmuck erbeutet haben sollen. Nach Angaben vom Montag wurden die vier Verdächtigen im Alter von 35 bis 51 Jahren bereits am Sonntag in Griesheim (Darmstadt) und Büttelborn (Groß-Gerau) festgenommen. Außerdem wurden mehrere Kilogramm Schmuck sichergestellt, die möglicherweise aus dem Einbruch stammen.

Die Tat soll sich zwischen Freitag und Samstag in der Kaiserstraße ereignet haben. Die Täter plünderten die Auslage sowie Schubladen und flüchteten in unbekannte Richtung. Laut Polizei hat der erbeutete Schmuck einen Wert von etwa einer halben Million Euro.

Fahnder verfolgen Tatverdächtige im Auto

Bereits am Samstagabend seien Fahnder auf ein Fahrzeug mit mehreren Verdächtigen aufmerksam geworden. Der Wagen war demnach zu einer Garage nach Offenbach und einem Apartmentkomplex nach Griesheim gefahren. Umfassende Ermittlungen, bei denen unter anderem Aufnahmen aus der Videoüberwachung ausgewertet wurden, hätten am Sonntag den Verdacht gegen die Männer erhärtet.

Als die vier das Apartment verließen und mit zwei Autos davonfuhren, wurden sie von Zivilfahndern verfolgt und wenig später in Griesheim und Büttelborn gestoppt. Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge konnten umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt werden. Darunter befand sich auch Kleidung, die mutmaßlich beim Einbruch getragen wurde, sowie eine große Anzahl an Schmuckstücken.

In einem Apartment in Griesheim fanden die Beamten zudem mutmaßliches Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten dieses ebenfalls. Die Verdächtigen sollten noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.