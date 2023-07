Schwerverletzte nach Streit in Korbach - Verdacht auf versuchte Tötung

In der Korbacher Altstadt ist ein Streit zwischen Männergruppen eskaliert. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest und ermittelt wegen versuchter Tötung.

In der späten Nacht zum Sonntag eskalierte in der Altstadt von Korbach (Waldeck-Frankenberg), wo an diesem Wochenende das traditionelle Altstadt-Kulturfest stattfindet, ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männergruppen.

Die Beteiligten im Alter zwischen 25 und 33 Jahren gingen aufeinander los, mindestens zwei Männer wurden dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ermittlung wegen versuchter Tötung

Im Laufe der Nacht nahmen die Beamten zwei Tatverdächtige fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung waren noch unklar.

