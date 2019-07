Nach Schüssen in Wächtersbach fahndet die Polizei mittlerweile in Biebergemünd.

Nach Schüssen in Wächtersbach ist der mutmaßliche Täter offenbar bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Er soll zuvor einen Mann aus einem Auto heraus niedergeschossen haben. Die Fahndung führte ins benachbarte Biebergemünd.

Am Montagnachmittag sind in Wächtersbach (Main-Kinzig) Schüsse gefallen. Nach Zeugenaussagen soll ein Mann aus einem Auto heraus niedergeschossen worden sein. Nach einer sofort eingeleiteten Großfahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, spürte die Polizei den mutmaßlichen Täter im benachbarten Biebergemünder Ortsteil Kassel auf.

Täter stirbt bei Einsatz

Bei dem Einsatz war nach hr-Informationen auch ein Spezialkommando der Polizei mit Maschinengewehren und Zivilbeamte im Einsatz. Die Polizisten umstellten einen Transporter nahe einem Feld, mit dem offenbar der mutmaßliche Täter unterwegs war. Er kam nach hr-Informationen bei dem Einsatz ums Leben. Ob er von der Polizei erschossen wurde oder sich selbst tötete, ist unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich später am Abend gemeinsam äußern.

Opfer schwer verletzt

Ursprünglicher Tatort war die Industriestraße in Wächtersbach. Bild © osthessen-news.de

Die Gelnhäuser Neue Zeitung hatte zuerst auf Facebook über mehrere Schüsse in Wächtersbach berichtet. Tatort war demnach die am östlichen Stadtrand gelegene Industriestraße. Das Opfer soll dabei schwer verletzt worden sein.

