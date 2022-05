Am Tatort haben Passanten Blumen und Kuscheltiere abgelegt.

Mordermittlungen nach Tod zweier Kinder in Hanau

Im Fall der zwei toten Kinder in Hanau mehren sich die Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Auch die Identität der Kinder steht inzwischen fest.

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod zweier Kinder in Hanau hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie in dem Fall wegen Mordes ermittele. Es werde weiterhin nach einem männlichen Tatverdächtigen gefahndet, meldete sie am Donnerstag außerdem.

Auch die Identität der Kinder ist den Angaben zufolge geklärt: Wie bereits vermutet handelt es sich um einen elf Jahre alten Jungen und seine siebenjährige Schwester, die in dem Mehrfamilienhaus, in dem das Mädchen gefunden wurde, gewohnt hatten.

Womöglich familiärer Hintergrund

Die Obduktion der beiden Leichen habe ergeben, dass das Mädchen durch "eine scharfe Gewalteinwirkung im Halsbereich" starb. Der Junge habe sich mutmaßlich bei einem Sturz aus großer Höhe schwere innere Verletzungen zugezogen, an denen er später starb. Weshalb er stürzte, ist nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.

Bei dem Täter soll es sich dem Vernehmen nach um den Vater der Kinder handeln. Das berichten die dpa und weitere Medien. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau äußerte sich zur Identität nicht. Ermittler hatten bereits am Vortag von einem mutmaßlichen familiären Hintergrund der Tat gesprochen.

Schweigeminute im Landtag

Die beiden Kinder waren am frühen Mittwochmorgen in der Nähe des Marktplatzes in Hanau gefunden worden. Passanten hatten zunächst den schwerverletzten Jungen auf der Straße vor einem Wohnhochhaus entdeckt. Das Mädchen fanden Polizeibeamte auf dem Balkon im neunten Stock des Hauses. Der Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Der Junge starb kurz darauf im Krankenhaus.

Der Landtag gedachte der beiden Kinder am Donnerstag mit einer Schweigeminute. Die Abgeordneten erhoben sich dazu zum Auftakt der Sitzung in Wiesbaden von ihren Plätzen. Vize-Landtagspräsident Frank Lortz (CDU) sagte, wieder sei die Stadt Hanau betroffen, und drückte seine Solidarität aus.