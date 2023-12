Nach Unfall in Hünfelden - Fußgängerin in Lebensgefahr

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend im Hünfeldener Ortsteil Kirberg (Limburg-Weilburg) zwei Fußgänger angefahren und schwer verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfasste das Auto den Mann und die Frau mit geringer Geschwindigkeit. Die Frau zog sich beim Sturz schwere Verletzungen am Kopf zu und schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist noch unklar.