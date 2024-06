Ein Loch in einer großen Wasserleitung bringt den Straßenverkehr rund um den Wiesbadener Hauptbahnhof durcheinander. Der Verkehr auf dem Ersten Ring ist unterbrochen. Und das wird sich so schnell nicht ändern.

Videobeitrag Video Straße am Wiesbadener Bahnhof nach Wasserrohrbruch gesperrt Video Bild © Andrea Bonhagen (hr) Ende des Videobeitrags

Nach Angaben der Polizei hat sich am Mittwochmorgen die Fahrbahn an der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring/Friedrich-Ebert-Allee abgesenkt. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Wiesbaden und ist Teil des vielbefahrenen Ersten Rings um die Innenstadt der Landeshauptstadt.

Eine Passantin habe gegen 7.15 Uhr gemeldet, dass an der Kreuzung sehr viel Wasser austrete, berichtete der städtische Versorger ESWE. Kurz darauf hätten Mitarbeiter vor Ort entdeckt, dass eine Transportleitung von Hessenwasser gebrochen ist. Man habe das Wasser gleich abgestellt. Die Versorgung der umliegenden Gebäude sei davon nicht beeinträchtigt.

Reparatur soll mindestens zwei Wochen dauern

Nach ersten Erkenntnissen von Hessenwasser scheint die Wasserleitung mit 50 Zentimetern Innendurchmesser geplatzt zu sein. Genaueres wisse man, wenn die Straße aufgebaggert und der Weg zur defekten Stelle frei seien, sagte ein Sprecher des Versorgers. Das Wasser unterspülte demnach die Fahrbahn, wusch Sedimente aus und schuf Hohlräume unter der Fahrbahn, die sich dann wölbte.

Abgesackte Fahrbahn an einer Kreuzung am Hauptbahnhof Wiesbaden. Bild © Andrea Bonhagen (hr)

Die Bauarbeiten zur Reparatur des Schadens begannen noch am Mittwochvormittag. Große Baumaschinen rollten an, mit denen die Straße großflächig aufgerissen werden sollte. Eine Fräsmaschine trug die Asphaltdecke ab.

Ein Sprecher des Versorgungsbetriebs ESWE teilte mit, dass die Sanierung mindestens zwei Wochen dauern werde. Die Straße sei stark unterspült. Ein Verkehrsbüro arbeite bereits an einem Umleitungskonzept.

Änderungen beim Linienbusverkehr

Nach Auskunft der Polizei gab es am Morgen Staus auf der Ringstraße und der Biebricher Allee. Der Gustav-Stresemann-Ring wurde in beiden Richtungen gesperrt. Die Bahnhofstraße und die Mainzer Straße seien weiter befahrbar. Beamte regelten den Verkehr an der betroffenen Kreuzung per Hand, weil die Ampelanlage ausgefallen war.

Im Linienbusverkehr der ESWE Verkehr gibt es ebenfalls Änderungen. Die Haltestelle Hauptbahnhof wird bis auf Weiteres weder am Bussteig A noch am Bussteig D bedient. Der Verkehr von der Mainzer und der Berliner Straße wird über die Friedrich-Ebert-Allee umgeleitet, wie die Stadtveraltung mitteilte. Die Fahrtzeiten sämtlicher Linien, die zum oder über den Hauptbahnhof führen, seien nicht mehr zuverlässig.