Zwei Fälle Nackte randalieren in Frankfurt

Gleich zwei Mal musste die Frankfurter Polizei am Wochenende ausrücken, weil nackte Menschen randalierten.

Am Freitagnachmittag alarmierten Anwohner in Fechenheim die Polizei, weil ein nackter und stark alkoholisierter Mann mit Glasflaschen um sich warf. Bei der Festnahme trat und schlug der polizeibekannte 65-Jährige nach den Beamten.

Am Samstag meldete ein Anrufer eine nackte und schreiende Frau in einem Hotelfoyer. Auch sie wehrte sich mit Gewalt gegen die Festnahme. Später stellte sich heraus, dass die 35-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde.