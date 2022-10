Nazi-Graffiti in Parkhaus

In einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage in Kassel sind am Mittwochabend mehrere nationalsozialistische Symbole aufgesprüht worden.

Zudem seien weitere fremdenfeindliche Schriftzüge entdeckt worden, teilte die Polizei mit, die nun ermittelt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.