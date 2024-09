Neun Drogendealer in Hanau festgenommen

In einer Grünanlage in Hanau hat die Polizei am Samstag neun mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.

Veröffentlicht am 23.09.24 um 14:06 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Bei einer Kontrolle versuchte die Gruppe laut einer Mitteilung zu fliehen, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. In den Wohnungen der Betroffenen stellten die Beamten demnach Marihuana, Kokain und Bargeld sicher.