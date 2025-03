Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Nidderau (Main-Kinzig) bei dem Versuch zu überholen mit einem Traktor mit angehängtem Güllefass zusammengestoßen, der gerade abbiegen wollte.

Veröffentlicht am 20.03.25 um 11:31 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde dabei die 60 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.