Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Nidderau (Main-Kinzig) bei dem Versuch zu überholen mit einem Traktor mit angehängtem Güllefass zusammengestoßen, der gerade abbiegen wollte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde dabei die 60 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.