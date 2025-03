"Nö"- Angestellte lässt in Homberg (Efze) Räuber mit Machete abblitzen

Mit einem schlichten "Nö" hat die Angestellte eines Tabakladens in Homberg/Efze (Schwalm-Eder) einen Räuber vertrieben.

Veröffentlicht am 17.03.25 um 21:29 Uhr

Der 24-Jährige war vermummt und mit einer Machete im Hosenbund in dem Laden erschienen, wie die Polizei am Montag berichtete. Mit den Worten: "Das ist ein Raubüberfall, Geld her", forderte er von der Kassiererin die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dabei zeigte er ihr die etwa 40 Zentimeter lange Machete. Nach dem ablehnenden Bescheid durch die Mitarbeiterin verließ er verdutzt den Laden.

Da hatte ein Zeuge bereits die Polizei alarmiert. Die nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest. Bei ihm fanden die Beamten neben der Machete auch Betäubungsmittel und Bargeld. Der Verdächtige wurden auf eigenen Wunsch in eine psychiatrische Klinik gebracht.