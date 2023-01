Da ein Mann aus Baunatal sich nicht mehr erinnern kann, wo er sein Auto geparkt hat, bittet er über Ebay-Kleinanzeigen um Mithilfe. Ein Kasseler wird zum Detektiv und begibt sich auf die Suche. Der Beginn einer nordhessischen Weihnachtsgeschichte.

In einer Komödie aus dem Jahr 2000 durchleben die beiden Hauptdarsteller Jesse und Chester alle Nebenwirkungen eines klassischen Filmrisses. Sie wachen verkatert nebeneinander auf, können sich an nichts mehr erinnern und stellen dann auch noch fest, dass ihre geliebte Karre nicht aufzufinden ist. "Ey Mann, wo ist mein Auto?", nuschelt Jesse, gespielt von Ashton Kutcher, als er vor die Tür seines Apartments tritt und gibt damit dem Film seinen Titel. Es folgt eine wilde Fahrt durch die Geschehnisse der vergangenen Nacht. Ein Treffen mit Außerirdischen inklusive.

Ganz so übernatürlich lief die nordhessische Version dieser Geschichte nicht ab. Einem Mann aus Baunatal (Kassel) ging es in der Vorweihnachtszeit aber ähnlich wie Jesse und Chester: Als er an einem Samstagmorgen aufwachte, wusste er einfach nicht mehr, wo er am Vorabend seine Limousine geparkt hatte.

Auto auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt verloren

Ob der Baunataler, der im Nachgang nicht mit dem hr sprechen wollte, wie die Filmfiguren ein Opfer von zu großem Durst wurde, ist nicht bekannt und reine Spekulation. Klar ist, dass er am Tag, an dem er sein Auto verlor, von seinem Heimatort nach Kassel gefahren war, um dort auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.

Das berichtet jedenfalls Daniel Becker, der in dieser Geschichte noch eine entscheidende Rolle spielen wird. "Er hat keinen Parkplatz gefunden und dann einfach irgendwo geparkt." Eine verhängnisvolle Entscheidung. Seinem Schicksal ergab sich der Über-Nacht-Autolose jedoch nicht.

50 Euro Finderlohn

Als er plötzlich ohne fahrbaren Untersatz dastand, kam der Baunataler nämlich auf die Idee, eine Annonce zu schalten. Nicht "Er sucht sie" oder "Er sucht ihn", sondern "Er sucht Auto".

Die Plattform dafür: Ebay-Kleinanzeigen. Genauer Wortlaut: "Auto in Kassel verloren" samt den Hinweisen, dass der Wagen irgendwo in der Stadt stehen müsse und das, P.S., ja jedem mal passieren könne. Als Finderlohn bot er 50 Euro. "Ich habe das gelesen und gedacht, dass das ein Scherz ist", so Becker. War es aber nicht, wie sich kurz später herausstellte.

Kasseler Hobby-Detektiv eilt zur Hilfe

Denn Becker, hauptberuflich eigentlich Reifenmonteur, schrieb den Hilfe- und Auto-Suchenden kurzerhand an und versicherte sich, keinem Schildbürgerstreich aufzusitzen. Als er die Bestätigung bekam und merkte, wie verzweifelt sein Gesprächspartner war, wurde aus Daniel Becker kurzerhand Sherlock Holmes – und die Suche begann.

"Ich konnte mir das nicht vorstellen. Also habe ich einfach selbst mal nach dem Auto geguckt." Es war kurz vor Weihnachten, Becker hatte Urlaub. Also fuhr er in die Kasseler City.

Becker bietet das Komplettpaket

Und siehe da: Nach einer längeren Such-Einheit im Gebiet rund um den Bahnhof entdeckte der Hobby-Detektiv tatsächlich das vermisste Automobil in einer Seitenstraße. Einen Anruf später, in dem Becker seinem neuen Baunataler Spezi auch noch anbot, ihn abzuholen und zu seinem Auto zu kutschieren, war die nordhessische Weihnachtsgeschichte dann perfekt. Das Auto kam kurz vor Heiligabend zurück zu seinem Besitzer, Becker war um 50 Euro und eine schöne Story für sämtliche Familienfeste reicher.

"Es ist schön, ein Teil dieser Geschichte sein zu dürfen", sagte der Kasseler. "Ich wollte schon immer mal jemandem einfach so helfen." Tatsächlich Nächstenliebe. Aus diesem Stoff werden Hollywood-Filme gemacht.

