Zwei Tage bevor im "NSU 2.0"-Prozess das Urteil erwartet wird, haben sich bedrohte Frauen zu Wort gemeldet.

"Mit dem Urteil - so viel steht schon jetzt fest - ist kein Freispruch für rechte Netzwerke in der Polizei verbunden", schrieben unter anderem die Frankfurter Anwältin Basay-Yildiz, Schauspielerin Baydar und die Politikerin Wissler (Linke) am Dienstag. Auch nach umfangreicher Beweisaufnahme sei die Rolle von mindestens einem Polizeibeamten und einer Polizeibeamtin des 1. Frankfurter Polizeireviers ungeklärt, schrieben die Betroffenen.