78 tote Tiere auf Hof in Mittelhessen entdeckt

Auf einem Hof im mittelhessischen Angelburg sind 78 tote Rinder, Ziegen und Schafe gefunden worden. Nur ein Bulle hat überlebt - in schlechtem Zustand.

Veröffentlicht am 28.05.25 um 13:19 Uhr

Ermittlungen auf Hof in Angelburg (Marburg-Biedenkopf)

Ermittlungen auf Hof in Angelburg (Marburg-Biedenkopf) Bild © picture-alliance/dpa

Es sei eine "verheerende Situation", die Ermittler und das Veterinäramt auf einem Hof in Angelburg (Marburg-Biedenkopf) entdeckt haben: Auf dem Hof seien 78 verendete Tiere in unterschiedlichen Stadien der Verwesung gefunden worden – Rinder, Schafe und Ziegen, die teils schon länger tot waren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nur ein Bulle überlebte, auch er sei in einem schlechten Zustand und werde derzeit auf einem anderen Hof aufgepäppelt, hieß es in der Mittelung.

Ermittlungen wegen Tierschutzverstößen

Die Polizei, das Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft ermitteln aktuell wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei habe vergangenen Donnerstag einen Hinweis auf die Zustände auf dem Hof bekommen. Die Ermittler nannten weder den genauen Ort noch den Namen des Hofes.

Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass die Tiere mangelhaft versorgt wurden. Deswegen richteten sich die Ermittlungen gegen den Halter. Wegen des laufenden Verfahrens gibt die Polizei keine weiteren Informationen zu den Hintergründen.

Angelburg ist eine Gemeinde mit rund 3.500 Einwohnern, rund 30 Kilometer westlich von Marburg.