Ein 15-Jähriger soll einen Obdachlosen in Darmstadt so brutal attackiert haben, dass dieser an seinen schweren Verletzungen starb. Der Jugendliche sitzt in U-Haft. Mit seinem Bruder soll er das Opfer vorher beraubt haben.

Ein 57-Jähriger, der in der Nacht zum Mittwoch am Darmstädter Luisenplatz attackiert und lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, den obdachlosen Mann geschlagen und getreten und ihm damit die letztlich tödlichen Verletzungen beigebracht zu haben. Zuvor soll er ihm gemeinsam mit seinem 18 Jahre alten Bruder in einer Wartehalle die Geldbörse gestohlen haben.

U-Haft wegen Mordverdachts

Die von einem Zeugen verständigten Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen aus Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) noch am Tatort festnehmen. Der 57-Jährige wurde mit schwerwiegenden Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und war seitdem in kritischem Zustand. Am Donnerstagabend verstarb er.

Der 15-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des Raubes in Tatmehrheit mit - zu diesem Zeitpunkt noch - versuchtem Mord erließ.

Tatbeteiligung des Bruders nicht nachweisbar

Der 18-Jährige wurde zunächst ebenfalls in Polizeigewahrsam genommen, aber wieder entlassen, "da ihm eine Beteiligung an dem versuchten Tötungsdelikt nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen" sei.

Beide machten bislang keine Angaben zur Tat. Die Ermittler teilten mit, die genauen Hintergründe seien noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft gab nach eigenen Angaben zum Schutz des 15 Jahre alten Tatverdächtigen keine weiteren Details zur Person oder den familiären Verhältnissen bekannt.

Kamera auf dem Luisenplatz soll bei Aufklärung helfen

"Die Nachricht, dass der obdachlose Mann, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitten in unserer Stadt Opfer eines äußerst brutalen Raubüberfalls war, seinen Verletzungen erlegen ist, erschüttert mich zutiefst", sagte Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD).

Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey sprach von einem "grausamen Vorfall, der seinesgleichen sucht". Er sei überzeugt, dass die gesicherten Videobilder von den Kameras auf dem Luisenplatz einen essenziellen Beitrag zur lückenlosen und konsequenten Tataufklärung leisten werden. Der Platz in der Innenstadt wird als Kriminalitätsschwerpunkt mit Kameras überwacht.