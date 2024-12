Oberlandesgericht in Frankfurt verhandelt auch auf Englisch

Das Oberlandesgericht in Frankfurt will ab Sommer 2025 erstmals auch in englischer Sprache über Streitfälle insbesondere im Wirtschafts- und Handelsrecht verhandeln.

Der sogenannte Commercial Court werde voraussichtlich im Juli seine Arbeit aufnehmen, kündigte das Gericht an. Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene mache es möglich.