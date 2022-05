Oberleitung gerissen - Feuerwehr holt 100 Menschen aus U-Bahn in Frankfurt

Großstörung im Frankfurter U-Bahn-Netz: Nach dem Riss einer Oberleitung ist der Verkehr auf den Linien 1,2, 3 und 8 unterbrochen worden. Die Feuerwehr musste 100 Menschen aus den Waggons holen.

In Frankfurt hat es am Dienstagmittag auf der Hauptstrecke der U-Bahn eine Großstörung gegeben. In der Station Grüneburgweg riss eine Oberleitung ab. Feuerwehrleute führten nach eigenen Angaben aus einer U-Bahn mit drei Waggons 100 Menschen. Verletzt wurde demnach niemand.

Wegen des stromlos geschalteten Streckenbereichs musste die Feuerwehr insgesamt vier U-Bahnzüge abschleppen. Die Fahrgäste hatten die Bahnen zuvor an den Stationen verlassen können.

U-Bahn-Betrieb streckenweise unterbrochen

Der Betrieb auf den vier Linien U1, U2, U3 und U8 wurde in beide Richtungen streckenweise unterbrochen. Eine Sprecherin der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) sagte, es sei noch unklar, ob der Fahrdraht abgerissen sei oder der Stromabnehmer der Bahn den Fahrdraht beschädigt habe.

Die VGF rechnete wegen des Fahrstromschadens damit, dass es bis etwa 18.30 Uhr Einschränkungen der U1, U2, U3 und U8 gibt. Zu Fahrtausfällen kommt es demnach auf der U1 und der U2 zwischen Hügelstraße und Eschenheimer Tor. Die U3 und U8 fahren nicht zwischen Heddernheim und Südbahnhof.

Schienenersatzverkehr mit Taxen und Bussen

Zwischen Heddernheim und Eschenheimer Tor forderte die VGF in beiden Richtungen einen Schienenersatzverkehr mit Taxen und Bussen an. Fahrgästen wurde empfohlen, von Ginnheim zur Miquelallee die Buslinie 64 sowie zwischen Weißer Stein und Hauptwache die S6 zu nutzen.

Die U-Bahn-Strecke A ist die längste der Frankfurter U-Bahn und eine wichtige Nord-Süd-Achse durch die Stadt. Sie verläuft vom Südbahnhof in Sachsenhausen über die Innenstadt und die Eschersheimer Landstraße nach Heddernheim. Dort und an den folgenden Stationen verzweigt sie sich.