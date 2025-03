Festnahme in Oberursel

In einem Wohnhaus in Oberursel hat die Polizei die Leichen von einer Frau und ihrem Sohn gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 81 Jahre alte Ehemann und Vater die beiden getötet hat.

Polizisten entdeckten in dem Wohnhaus in Oberursel (Hochtaunus) am Donnerstagmorgen die Leichen einer 72-Jährigen und eines 49-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei gemeinsam mitteilten. Zuvor sei "ein Hinweis auf eine mögliche Straftat" eingegangen.

Die Ermittler nahmen vor Ort einen 81 Jahre alten Mann fest. Er sei dringend verdächtig, seine Ehefrau und seinen Sohn "durch körperliche Gewalt" getötet zu haben. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden bereits seit mehreren Stunden tot.

Der Festgenommene, der sich laut Staatsanwaltschaft widerstandslos festnehmen ließ, soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Eine Polizeisprecherin sprach von einem "Familiendrama". Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.