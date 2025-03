Soll Frau und Sohn getötet haben 81-Jähriger in Untersuchungshaft

In einem Wohnhaus in Oberursel hat die Polizei am Donnerstag die Leichen von einer Frau und ihrem Sohn gefunden. Der 81 Jahre alte Ehemann und Vater sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll die beiden getötet haben.

Der 81-Jährige, der in Oberursel (Hochtaunuskreis) seine Frau und seinen Sohn getötet haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Mann sei dringend verdächtig, für den Tod der beiden durch körperliche Gewalt verantwortlich zu sein, hieß es. Polizisten hatten die Leichen einer 72-Jährigen und eines 49-Jährigen in dem Wohnhaus am Donnerstagmorgen entdeckt. Zuvor sei "ein Hinweis auf eine mögliche Straftat" eingegangen. Beide Opfer seien seit mehreren Stunden tot gewesen. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Der 81-Jährigen hatte sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen lassen. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unbekannt. Eine Polizeisprecherin sprach von einem "Familiendrama". Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.