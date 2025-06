Auf einer Baustelle in Offenbach ist ein junger Mann tödlich verletzt worden. Der 18-Jährige lief neben einem Gabelstapler, als es zum Unfall kam.

Veröffentlicht am 21.06.25 um 12:01 Uhr

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet der Bauarbeiter aus noch ungeklärter Ursache unter den rechten Vorderreifen des Gabelstaplers. "Er stürzte offenbar mit dem Kopf auf den Boden", sagte ein Polizeisprecher über den Vorfall, der sich am Freitag auf einer Baustelle in Offenbach ereignete.

Der 18-Jährige sei bei dem Sturz so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. An der Gabel hing laut Polizei ein schweres Bauteil. Der 18-Jährige und ein weiterer Mann hatten den Gabelstapler bei seiner Fahrt zu Fuß begleitet – dann kam es zum tödlichen Arbeitsunfall.

Ermittlungen nach Unfall auf Baustelle

Gegen den 25 Jahre alten Gabelstapler-Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. "Auch wenn der genaue Ablauf noch rekonstruiert werden muss, gehen die Ermittler derzeit von einem Unfallgeschehen aus", sagte der Polizeisprecher.