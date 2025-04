Bei einem Gasaustritt in einem Offenbacher Hit-Markt in der Sprendlinger Landstraße sind zwölf Menschen verletzt worden.

In diesem Supermarkt in Offenbach kam es zu einem Gasaustritt. Bild © 5vision.news

Das Gas trat am Donnerstagmorgen bei Arbeiten an einem Kühlgerät an der Fleischtheke des Hit-Markts an der Sprendlinger Landstraße aus. Bei den Verletzten handelte es sich um Arbeiter sowie um Kunden, wie die Feuerwehr Offenbach mitteilte.

Die Verletzten klagten demnach über Atemwegsreizungen. Zehn von ihnen wurden ambulant behandelt, die beiden anderen wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Supermarkt wurde geräumt.